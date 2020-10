Rekonstrukcja rządu. Zaufani Gowina idą do resortu

Wicepremier upierał się, by partia desygnowała na to stanowisko posła Stanisława Bukowca, jednak przegrał on głosowanie na Prezydium Porozumienia (13-15) ze świętokrzyskim posłem Porozumienia - Michałem Cieślakiem, który kilka dni temu już oficjalnie odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominację na stanowisko ministra. W zrekonstruowanym rządzie będzie on odpowiadał za współpracę z samorządami.