Rekonstrukcja rządu. Tusk nie wyklucza "głębszych" zmian

Tusk odpowiedział, że rekonstrukcja rządu to nie temat do żartów i anegdot. - Ja o tym mówiłem, ponieważ to jest oczywiste. Ja zakładam - ponieważ rozmawiam z moimi paniami i panami ministrami, że niektórzy decyzją swoją czy swojej partii będą kandydowali w wyborach do PE. No i to jest jeden powód, dla którego ta rekonstrukcja będzie dość zrozumiała, oczywista - powiedział.