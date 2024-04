Rekonstrukcja rządu nieunikniona? "Te zmiany mogą zajść"

Premier Donald Tusk, pytany we wtorek o zmiany w Radzie Ministrów, potwierdził, że takowe nastąpią. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Trzeciej Drogi Magdalena Sroka była pytana o to, czy faktycznie do nich dojdzie. - Tak, myślę, że tak. Przed nami wybory do europarlamentu, trzeba zakładać, że te zmiany mogą zajść - stwierdziła Sroka. Zapewniała, że "rekonstrukcja rządu to nie kwestia rozliczeń za dotychczasową pracę". - Kwestia nadania może innej dynamiki, tempa pracy - dodała Sroka. Więcej w materiale wideo.