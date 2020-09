Rekonstrukcja rządu. Nieoficjalnie: minister infrastruktury jednak zostanie

Informację, o tym, że minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ma pozostać w rządzie potwierdziliśmy w dwóch niezależnych źródłach. W jednym zbliżonym do premiera Mateusza Morawieckiego, w drugim z kręgów Prawa i Sprawiedliwości. To o tyle niespodzianka, że wcześniej mówiło się, że Adamczyk jest w wąskim gronie ministrów, którzy mieli odejść po rekonstrukcji rządu. A sam resort miałby zostać wcielony do ministerstwa aktywów państwowych na czele, którego stoi wicepremier Jacek Sasin.