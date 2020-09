Rekonstrukcja rządu. Jarosław Gowin wraca

Rekonstrukcja rządu PiS. Wszystko wskazuje na to, że potwierdzą się nasze doniesienia i Jarosław Gowin wróci do rządu Morawieckiego. Potwierdził to poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk.

Jarosław Gowin wróci do rządu? Wszystko na to wskazuje (East News)