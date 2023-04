Reklama Kanału Sportowego nielegalna? Śpiewak złoży zawiadomienie do prokuratury

Jan Śpiewak w rozmowie z WP przyznał, że jest za całkowitym zakazem reklamy piwa w internecie czy telewizji. Przypomniał, też o tym, co dzieje się na antenach wielu stacji telewizyjnych tuż po godzinie 20:00. - Faktycznie, jak się ogląda teraz telewizję, to mamy po godzinie 20:00 głównie reklamy leków, piwa i środków na potencję. Jeśli chodzi zaś o "Kanał Sportowy", to sprawa wygląda jeszcze inaczej. To jest miejsce gdzie młodzi ludzie szukają informacji, a ja nazwałem to meliną, bo w tej chwili to przestrzeń, gdzie demoralizuje się ludzi i łamie prawo - dodał aktywista.