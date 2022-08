Reforma Niedzielskiego zawieszona? Nie podoba się posłom PiS

- Dalej nie wiadomo, po co w ogóle taka ustawa. Centralnie zarządzać się da, tylko że od czasów komuny wiadomo, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Poza tym nie może być tak, że liczą się tylko pieniądze. W systemie publicznym nie powinno się traktować szpitali tak, jakby służyły tylko komercji, bo one nie od tego są. W Polsce pacjent i tak ma pod górkę. Po co mu jeszcze utrudniać i zamykać mu szpital? Odesłać do dużego miasta łatwo, tylko że taki chory nie zawsze ma tam czym dojechać - tłumaczy "GW" jeden z parlamentarzystów.