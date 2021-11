Referendum ws. kwestii aborcyjnych? Były Rzecznik Praw Obywatelskich ma inny pomysł

Czy w Polsce powinno zostać przeprowadzone referendum w sprawie kwestii aborcyjnych? - Jestem zdania, że w kontekście dostępu do legalnej aborcji należy nie tyle przeprowadzić referendum, co zorganizować tzw. panel obywatelski na wzór Irlandii – uważa były Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Adam Bodnar. - Rok temu opublikowałem książkę "Obywatel PL" (…), w której dość dokładnie wyjaśniam na czym idea tego panelu obywatelskiego powinna polegać i dlaczego ona jest ważna – dodał były RPO. Jak wytłumaczył, panel obywatelski pełni rolę specjalnej instytucji pośredniczącej między demokracją bezpośrednią a demokracją pośrednią. - Chodzi o wyłonienie 100 obywateli (ta liczba może być większa), którzy dyskutują w sposób pogłębiony, zaawansowany przez dłuższy okres czasu na określony temat społeczny – wyjaśnia Bodnar dodając, że istotną rolę w panelu obywatelskim stanowiłyby różnego rodzaju konsultacje z ekspertami. - Te dyskusje, rozmowy z ekspertami, lekarzami, bioetykami, położnymi, ze wszystkimi zainteresowanymi środowiskami są transmitowane w mediach. Następnie ten panel obywatelski przygotowuje coś w rodzaju raportu i ten raport stanowi następnie podstawę do rozstrzygnięcia – wyjaśnił gość programu "Newsroom" WP były RPO Adam Bodnar.