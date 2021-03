"Recepta na kryzys" PO. Włodzimierz Czarzasty nie zostawił suchej nitki

- Co to jest za nowy postulat - mówienie, że firmom zniszczonym w epidemii koronawirusa należą się odszkodowania, a pracownicy powinni być zabezpieczeni? Czy ktoś o tym nie mówi poza PiS-em? - mówił wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) w programie "Tłit", komentując przedstawioną w weekend przez Platformę Obywatelską "receptę na kryzys". - Co do obniżki VAT, wydaje mi się, że nie jest to nowy postulat. Wszyscy by chcieli obniżać VAT i wszyscy o to walczą. Postulat większej kwota zwolnionej od podatku: ja uważam, że kwota powinna być 12 razy najmniejsza pensja. To by zwolniło emerytów, którzy najmniej zarabiają, z płacenia podatku - kontynuował. - Co do jednej rzeczy bym się nie zgodził - odejście od podatku Belki. Ja bym wolał, żeby został obniżony PiT - podkreślił Czarzasty. I podsumował: "Platforma chciała pokazać, że jest, ale ja wiem, że Platforma jest i trzymam za nią kciuki".

