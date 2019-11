WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze bastion + 3 mieszkańcykulesze kościelneKlaudiusz Michalec Klaudiusz Michalec 1 godzinę temu Reakcja prezydenta po materiale WP. Andrzej Duda w Kuleszach Kościelnych W wyborach prezydenckich w 2015 roku w Kuleszach Kościelnych na Andrzeja Dudę zagłosowało aż 94 procent osób. To rekord w skali kraju. Prezydent... Rozwiń Na początku października tuż przed … Rozwiń Transkrypcja: Na początku października tuż przed wyborami parlamentarnymi odwiedziliśmy Gminy Kulesze Uznawana za Bastion prawa i Sprawiedliwość No dostaliśmy 13 emeryturę Ja już jestem emeryt W ogóle sklepach wszystkiego jest dużo i emerytury podwyższyli nam Masz dużo dużo lepiej jak za platformy Wszystko PiS Wszystko wszystko Doceniają tą władzę Oczywiście no bo jednak jest poznać Na Andrzeja Dudy w 2015 roku tyle że podczas wyborów prezydent Zagłosowało 4% To był W skali kraju Podczas realizacji naszego materiału wideo mieszkańcy zaapelowali do prezydent Bardzo źle Jerzy nam prezydent Duda obiecał przyjechać I nie przyjechał Mając tyle głosów co miał raz Apelujemy do prezydenta żeby przyjechały przyjechał podziękować za głosy które otrzymał tutaj w gminie Kulesze Kościelne Nikomu nie musi tam dziękować Ale przyjechać W odpowiedzi na ten apel i wysłane zaproszenie ze strony wójta gminy prezydent postanowił odwiedzić Kościelne hala sportowa Gotowana Widzimy się wszyscy tutaj Wal się bardzo W środę wspólnie z głową państwa będziemy w kuleszach kościelnych By jeszcze raz porozmawiać z mieszkańcami i bohaterami naszego reportażu Który chapel dotarł aż do Pałacu Prezydenckiego Zapraszam do śledzenia Wirtualnej Polski