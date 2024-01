Reakcja na skandaliczną wypowiedź Pietrzaka. Mocny głos z PSL

- Nie wiem komu przy zdrowych zmysłach, kto jest dorosłym człowiekiem i z nauk historii wyciąga wnioski, w ogóle przychodzą do głowy takie porównania. (...) To są słowa skandaliczne. Nie było żadnej reakcji prowadzącego - mówił w programie "Tłit" Miłosz Motyka, rzecznik PSL i wiceminister klimatu i środowiska, nawiązując do głośnej wypowiedzi Jana Pietrzaka w TV Republika na temat imigrantów. Wskazał, że sprawą powinna zająć się KRRiT. Prowadzący zwrócił uwagę, że po tym wszystkim nie padło słowo “przepraszam”. - To pewnie gdzieś w głębi serca leży wśród tych dziennikarzy, zwolenników PiS, korzystanie z takich najbardziej obrzydliwych porównań i hejterskich stwierdzeń. Oni po prostu nie znają granic - podsumował Motyka.

