Będą mieli problemy? Jest ruch po spocie PiS

Spot PiS nawołuje do nienawiści na tle rasowym; składamy zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez partię Jarosława Kaczyńskiego - poinformowali liderzy partii Razem. Ich zdaniem, PiS musi odpowiedzieć za wpuszczanie do debaty publicznej "rasistowskiego ścieku".