Rawicz. 16-latek strzelał do znaków drogowych. Trafił w kobietę

- Z okna swojego pokoju, które prowadziło na ulice, strzelał do znaków drogowych. 16-latek przyznał, że widział przejeżdżającą rodzinę na rowerach, jednak ocenił, że są za daleko od znaku, do którego strzelał, by mogło im się coś stać. Pomylił się, metalowa kulka odbiła się od znaku i uderzyła w ramię rawiczanki. Na szczęście nie spowodowała poważnych obrażeń na ciele kobiety - relacjonowała asp. sztab. Beata Jarczewska.