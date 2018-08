Rawa Mazowiecka: Pijany 29- latek uciekał przed policją. Wiózł 2- letnią córkę

W sobotni wieczór policja w Rawie Mazowieckiej próbowała zatrzymać jadącą bez włączonych świateł mijania mazdę, samochód nie zatrzymał się. Ucieczka pijanego 29- latka z Łodzi zakończyła się w rowie. Na tylnym siedzeniu samochodu funkcjonariusze znaleźli siedzącą w foteliku płaczącą i przerażoną 2-letnią dziewczynkę.

W sobotę, około godz. 20.30, po nieudanej próbie zatrzymania pojazdu przez policję,. łodzianin gwałtownie przyśpieszył . Uciekał przed radiowozem ulicami miasta z prędkością przekraczającą 100 km/h. Prędkość oraz niebezpieczne manewry m.in. jazda na rondzie pod prąd zmusiły jadące prawidłowo samochody do hamowania. Mężczyzna nie zatrzymał pojazdu nawet po uderzeniu w sygnalizator świetlny. Na drodze serwisowej, przy trasie S8, nie zapanował nad pojazdem i uderzył w betonową barierę zabezpieczającą, zjeżdżając do rowu.

Mężczyzna rzucił się do ucieczki pieszo, ale po krótkim pościgu został obezwładniony i zatrzymany. Badanie wykazało, że miał niemal promil alkoholu w organizmie. W rozbitym samochodzie policjanci znaleźli siedzącą w foteliku płaczącą i przerażoną dziewczynkę. Była to 2- letnia córka łodzianina.

Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania pod wpływem alkoholu, niezatrzymania się do kontroli oraz narażenia córki na utratę życia lub zdrowia. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Na szczęście 2- letnia dziewczynka nie odniosła obrażeń. Po zbadaniu przez lekarza została przekazana matce.