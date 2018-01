Ratownicy dotarli do Revol! Wysiłek się opłacił

Informację za pośrednictwem Facebooka przekazał Ludovic Giambiasi. Otrzymał ją od Tomali i Botora, którzy mają kontakt radiowy z Bieleckim oraz Urubką.

Ratownicy dokonali niemożliwego. Do alpinistki dotarli w 8 godzin. Dopiero co wysyłała im sms-a, że liczy na ich pomoc. Schodziła wtedy o własnych siłach.

Nasi himalaiści przygotowują ewakuację. Będą opuszczać Francuzkę do obozu. Tam odbiorą ją wyposażeni w sprzęt medyczny Tomala oraz Botor.