Raport wpływowego think-tanku o "Fort Trump". Nie dla stałej obecności

Atlantic Council, jeden z najbardziej znaczących ośrodków w USA, przygotował opracowanie na temat amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Proponuje wzmocnienie amerykańskiej obecności w Polsce, ale wizja AC znacznie odbiega od tego, o co ubiegał się polski rząd.

(PAP)

Raport - a właściwie jego wstępna wersja - został opublikowany w czwartek wieczorem. Jego głównymi autorami są byli kluczowi decydenci w NATO-6130285597505153c), były Naczelny Dowódca sojuszu w Europie Philip Breedlove oraz były zastępca sekretarza generalnego NATO Sandy Vershbow. Dokument jest odpowiedzią na polską propozycję umieszczenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w, nazwanej przez polskiego prezydenta "Fortem Trump".

Autorzy raportu zgadzają się co prawda z potrzebą wzmocnienia wschodniej flanki NATO, w tym Polski. Ale ich propozycja nie zawiera ani oddzielnej nowej bazy, ani znacznego zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, ani ich stałej obecności. Co więc zawiera?

Wiele małych kroków

Głównym punktem jest zobowiązanie do utrzymania rotacyjnej obecności batalionowej grupy bojowej (BCT), która już teraz jest obecna w Żaganiu w woj. lubuskim. Wizja AC zakłada rozbudowę bazy w Żaganiu - na koszt Polski - o nowe budynki potrzebne do zakwaterowania amerykańskich żołnierzy (obecnie korzystają z polskich koszar lub śpią pod namiotami) i przystosowanie poligonów do amerykańskich standardów. Dzięki tej inwestycji, status sił rozmieszczonych w Żaganiu mógłby otrzymać status "ciągłej rotacyjnej obecności oparte na stałej instalacji".

Ale to niejedyna propozycja. Wśród innych jest m.in. umieszczenie w Poznaniu siedziby amerykańskiej dywizji w Europie. Nie wiązałoby się to jednak z przemieszczeniem sił. Żołnierze dywizji w większości nadal byliby rozlokowani poza Polską. Ponadto, eksperci Atlantic Council chcą ustanowienia nowej niewielkiej jednostki marynarki wojennej w Gdyni, po to by ułatwić częstsze wizyty US Navy w Polsce. Kolejną propozycją jest umieszczenie kolejnej brygadowej grupy bojowej w Niemczech i regularne wysyłanie po jednym batalionie tej siły do Polski i krajów bałtyckich na ćwiczenia. Dodatkowo, Amerykanie umieściliby w Polsce systemów obrony przeciwlotniczej oraz m.in. rozbudowę bazy lotniczej w Łasku oraz stworzenie kwatery głównej dla Brygady Lotnictwa Bojowego.

Propozycja Atlantic Council jest więc stosunkowo mniej ambitna, ale bardziej różnorodna od tego, o co ubiegał się MON. Zdaniem gen. Jarosława Stróżyka, byłego attache wojskowego w Waszyngtonie, raport zawiera "wiele małych kroków", ale mimo odrzucenia idei "Fortu Trump" jest dobry dla Polski.

- Porównując raport Atlantic Council z propozycją rządu widać słabość polskiej propozycji, któa była monotematycznie lądowa i lokalizacyjna - napisał ekspert na Twitterze.

Co dalej z Fortem Trump

Jakie znaczenie ma raport dla decyzji Pentagonu, który w najbliższych miesiącach ma opublikować swój oficjalny raport na temat bazy w Polsce? Potencjalnie duże. Zarówno autorzy dokumentu, jak i sam ośrodek to gracze wagi ciężkiej, mocno ugruntowani w amerykańskim establishmencie zajmującym się wojskiem i polityką zagraniczną.

Atlantic Council nie jest jednak jedynym amerykańskim ośrodkiem, który odniósł się do pomysłu "Fortu Trump". Swoją propozycję przedstawił również think-tank Center for European Policy Analysis (CEPA). Przedstawiony trzy tygodnie wcześniej raport jest bardziej zbliżony do polskich postulatów. Zakłada bowiem ustanowienie w Polsce stałej amerykańskiej obecności i powiększenie sił USA w Polsce o nową brygadę. Jednak podobnie jak w przypadku propozycji AC, baza byłaby oparta o istniejącą już w Polsce infrastrukturę. Jak powiedział WP szef warszawskiego oddziału CEPA płk Ray Wojcik, byłoby to coś na kształt "bazy hybrydowej".

O tym, jak oficjalnie odpowie amerykański rząd dowiemy się już wkrótce. Zlecony przez Kongres raport Pentagonu w tej sprawie ma ukazać się na początku przyszłego roku. Pierwotnie szacowano, że dokument zostanie opublikowany w marcu, ale jak ocenia gen. Stróżyk, przyspieszona publikacja raportu Atlantic Council oznacza jest, że może stać się to już w styczniu.