Raport TVP. Zysk i nagrody dla pracowników

Dokument przedstawiony Radzie Mediów Narodowych upublicznił jej członek Juliusz Braun. Choć TVP raportuje, że miniony rok przyniósł jej 198 mln złotych zysku, to według wyliczeń "Gazety Wyborczej", kwota ta jest wyłącznie wynikiem państwowych dotacji. Telewizja publiczna zapowiedziała, że 10 mln z uzyskanej nadwyżki budżetowej zostanie przeznaczone na nagrody dla pracowników.

Za zysk TVP odpowiadają pieniądze z budżetu?

Juliusz Braun w informacji dla mediów wyliczył, co złożyło się na dochody TVP w 2020 roku. - Przychody ze środków publicznych, z abonamentu i rekompensaty wyniosły łącznie 2,043 mld zł. W tym abonament 331 milionów zł, a rekompensata z budżetu, w formie papierów wartościowych – 1,712 mld zł. W stosunku do 2019 r. jest to o 584 mln zł więcej z rekompensaty - czytamy.