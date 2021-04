Katastrofa Smoleńska. Sikorski ostro o Macierewiczu i Kurskim

Radosław Sikorski odniósł się do filmowego raportu Antoniego Macierewicza dotyczącego katastrofy smoleńskiej . Stwierdzono w nim, że na pokładzie samolotu doszło do dwóch wybuchów. Tym samym odrzucono tezę o wypadku, a przyjęto zamach. Opinia publiczna ten materiał mogła obejrzeć w minioną sobotę.

Katastrofa smoleńska. Sikorski o pracy podkomisji Macierewicza

- Wydaję mi się, że to test na inteligencję własnych wyznawców, bo jeśli pokazuje się film, na którym samolot traci skrzydło, a załoga tego nie zauważa i lecą dalej, to jakaś kpina - powiedział były minister spraw zagranicznych na antenie TVN24.

Sikorski był dopytywany o to, czy po filmie, w którym Macierewicz przekonuje o tym, że doszło do zamachu, Polska powinna zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją.

- Rozumiem, że Macierewicz potwierdza swoje słowa sprzed paru lat, że Rosja wypowiedziała nam wojnę, mordując naszego prezydenta - powiedział polityk. - Jak już nam wypowiedziała, to trzeba się do niej szykować - dodał.

Sikorski został także zapytany o to, dlaczego Rosjanie nie chcą oddać wraku samolotu. Ten odpowiedział, że polscy prokuraturze wielokrotnie go badali. - Rosjanie zdaje się, że powiedzieli, że dopóki w Polsce na oficjalnych szczeblach będą formułowane teorie spiskowe, to wraku nie oddadzą. Posługują się oczywiście pretekstem. To jest nieprzyjazny wobec naszego kraju gest - wyjaśnił i dodał, że Polacy nie wykorzystują tego, co Rosjanie chcą zrobić np. postawienie pomnika.