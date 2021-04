Katastrofa smoleńska. Macierewicz o końcowym raporcie i dowodach. "Eksplozja"

Katastrofa smoleńska. Film o działaniach podkomisji

- Najważniejsze jest pokazanie, że na każdym etapie tego dramatu kluczowe znaczenie miały służby rosyjskie - to one rozstrzygały o remoncie, o tym, kto remontował i kto pośredniczył w tym remoncie, to one rozstrzygały później o rozdzieleniu wizyt (...), to one decydowały o przygotowaniach do tej wizyty od strony bezpieczeństwa, o tym, że polskie służby nie mogły wjechać na to lotnisko i sprawdzić, jak ono wyglądało - powiedział Antoni Marciewicz.