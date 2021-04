11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Pikieta przed komendą przy ul. Wilczej

W Warszawie trwają obchody 11. rocznicy katastrofy prezydenckiego Tu-154 w Smoleńsku. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, na którym odbywały się główne uroczystości, został szczelnie otoczony przez policję. Demonstrantów zepchnięto do Ogrodu Saskiego. Doszło do przepychanek. Zatrzymano co najmniej 6 osób, w tym lidera Strajku Przedsiębiorców Pawła Tanajno. Zorganizowano tam pikietę solidarnościową. Zapraszamy na relację na żywo.

11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Pikieta przed komendą na Wilczej Źródło: PAP