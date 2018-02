Raport ONZ. Kim Dzong Un zarabia setki milionów na nielegalnym handlu

Północnokoreańskiego dyktatora mało obchodzą sankcje ONZ nałożone na jego kraj. Reżim w Pjongjang eksportuje węgiel, rudy żelaza i broń. Eksperci wyjaśniają, jak mu się to udaje.

Sprytny przerzut węgla

Eksperci wyjaśniają między innymi strategię nielegalnego wywozu węgla. Okręty płynące pod fałszywą banderą wiozą węgiel, który na morzu przeładowywany jest na inne frachtowce. Przy pomocy sfałszowanych dokumentów zataja się pochodzenie surowców i towarów. Węgiel z Korei Płn. trafia w ten sposób do portów w Rosji, Chinach, Korei Płd., Malezji i Wietnamu.

Ze względu na północnokoreański program atomowy i testy rakietowe Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła na Koreę Płn. ostre sankcje, co jednak na reżimie w Pjongjang nie zrobiło większego wrażenia. Testy rakiet odbywają się w dalszym ciągu. We wrześniu ubiegłego roku przeprowadzono szóstą i jak do tej pory największą próbę atomową.