Raport o karabinku Grot. "Ta broń nie jest wcale taka zła"

Autorem raportu, który poruszył polską opinię publiczną jest Paweł Moszner. Były oficer GROM i instruktor strzelectwa, który w przeszłości współpracował m.in z amerykańskimi jednostkami specjalnymi. Trudno więc odmówić mu doświadczenia, tym bardziej, że nie wykonał raportu w pojedynkę. Towarzyszyli mu w tym choćby były policjant z Wydziału Badań Broni i Balistyki, rusznikarz i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy z karabinkiem mają do czynienia na co dzień.

Raport był ciosem dla fabryki broni "Łucznik" w Radomiu, która wyprodukowała sprzęt. Okazało się, że broń się przegrzewa, wypada z niej regulator gazowy co uniemożliwia oddanie strzału, a kolba potrafi pęknąć. We wnioskach zapisano, że sprzęt nie nadaje się do użytku, a wręcz może powodować zagrożenie dla zdrowia żołnierzy.

Raport o karabinku. Reakcje na tekst

- Traktowano tą broń jakby to było nie wiadomo co i cud techniki, co zresztą dotyczy wszystkich zakupów robionych za Macierewicza. Tymczasem już wówczas wiedzieliśmy, że "Grot" ma swoje wady, które miały być stopniowo eliminowane. To nie jest zła broń. Na pewno nie powiedziałbym, że może komuś zagrażać - słyszymy.