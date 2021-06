Raport Episkopatu dot. pedofilii. Ofiar księży przestały się bać? "Widzimy pewną falę zgłoszeń"

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przekazał w poniedziałek, że od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku wpłynęło do diecezji oraz zakonów męskich 368 zgłoszeń o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich. - Te dane, które dzisiaj opublikowaliśmy, pokazują pewną falę, której nie widzieliśmy we wcześniejszych badaniach. (...) Musimy się z taką ilością krzywdy zmierzyć. Wielki szacunek dla tych, którzy mieli odwagę przyjść i zgłosić taką sprawę - komentował w programie "Newsroom WP" ks. dr Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Duchowny przedstawił procedurę kościelną w przypadku zgłaszania wykorzystania seksualnego. - Sprawy wyglądają różnie. (...) Kluczowy jest kontakt z delegatem ds. ochrony dzieci i młodzieży. Wszystkie diecezje i męskie zgromadzenia zakonne mają takich delegatów. Ich pełna baza znajduje się na stronie ochrona.episkopat.pl, a także na stronie zgloskrzywde.pl. Można zadzwonić, napisać maila albo umówić się na spotkanie. Każdy ma prawo przyjść z osobą towarzyszącą. (...) Można też spotkać się poza terenem kościelnym, jest to jak najbardziej zrozumiałe. Kiedy delegat przyjmuje takie zgłoszenie, rusza procedura kościelna. Ona jest zależna od tego, o jakim rodzaju skrzywdzenia mówimy. Jeśli sprawa dotyczy osoby, która miała poniżej 15. roku życia, to jedną z pierwszych rzeczy jest także powiadomienie organów ścigania. (...) Rusza postępowanie wobec księdza, jego posługa kościelna jest mocno ograniczona - tłumaczył ks. Studnicki.