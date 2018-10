Raport drogowy - Wszystkich Świętych 2018 - 31 października

Zablokowane trasy, wypadki i kolizje drogowe. Polacy ruszyli w stronę rodzinnych miejscowości, aby uczcić pamięć zmarłych bliskich. To jedne z bardziej niebezpiecznych dni na drogach - ostrzega policja i apeluje: zwolnijcie. Śledzimy dla was to, co dzieje się na na drogach.

