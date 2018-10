1 listopada Poznań – jak dojechać na cmentarz w Wszystkich Świętych 2018?

Zmiany w ruchu drogowym obowiązują co roku 1 listopada, tak aby każdy mógł dotrzeć bezpiecznie na cmentarz i odwiedzić bliskich zmarłych. Z tego względu przedstawiamy, jak będzie funkcjonować komunikacja miejska w Poznaniu 1 listopada 2018 roku. Wskazujemy również, które drogi będą zamknięte lub będzie na nich obowiązywał jedynie ruch jednostronny.

Cmentarz Junikowo w Poznaniu – dojazd

Do cmentarza Junikowo w Poznaniu do godziny 8.00 i po godzinie 17.00 dojedziemy następującymi autobusami i tramwajami:

Cmentarz Miłostowo w Poznaniu – dojazd od ulicy Warszawskiej

Do cmentarza Miłostowo w Poznaniu od ulicy Warszawskiej do godziny 8.00 i po godzinie 17.00 dojedziemy następującymi autobusami i tramwajami:

Cmentarz Miłostowo w Poznaniu – dojazd od ulicy Gnieźnieńskiej

Cmentarz św. Antoniego w Poznaniu – dojazd

Do cmentarza św. Antoniego w Poznaniu dojedziemy autobusem linii 89 (Starołęka – Św. Antoniego Cmentarz – Starołęka), który będzie kursował dwa razy częściej, ponieważ 1 listopada linia nr 94 została zawieszona. Ponadto liniami nr 4, 11, 12, 13, 58, 65 i 537 możemy dojechać do pętli Starołęka , a następnie przesiąść się w autobus nr linii 89.

Cmentarz parafialny przy ul. Lutyckiej w Poznaniu – dojazd

Cmentarz Górczyński w Poznaniu – dojazd

Cmentarz parafialny przy ulicy Jasna Rola w Poznaniu – dojazd

Do cmentarza parafialnego przy ulicy Jasna Rola w Poznaniu dojedziemy autobusem nr 67 lub 911. Będziemy musieli wysiąść na przystanku Bronisza, a następnie przejść ok. 1 km. Możemy również wsiąść do autobusu nr 87, 88 lub 348 i wysiąśc na przystanku UAM Wydział Geografii, a następnie przejść ok. 1 km.