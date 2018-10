Pogoda szaleje. Płynie do nas fala powietrza zwrotnikowego

Rekordowo ciepła jesień jeszcze z nami zostanie. Wszystko za sprawą bardzo ciepłego powietrza, które napływa do Polski z południa. Będzie tylko jeden chłodniejszy dzień.

"Pogodowy raj"

Gdy Polska dostaje się w tzw. anomalię temperatury na plus, zadajemy sobie pytanie, jak długo potrwa ten "pogodowy raj”. Wygląda na to, że przed nami jeszcze sporo dni z temperaturami zbliżonymi do kalendarzowej wiosny.

Jeden chłodniejszy dzień

Póki co prognozy przewidują, że ta pogodowa sielanka pozostanie z nami do mniej więcej 7 listopada, jednak bądźmy czujni. Polski klimat potrafi być zaskakujący.

Porównajmy z zeszłym rokiem

– 31 października: od 0,5°C w Zakopanem do 10°C w Szczecinie,

– 1 listopada: od 4°C w Zakopanem do 12°C w Świnoujściu,

– 2 listopada: od 7°C w Krośnie do 13°C w Krakowie,

– 3 listopada: od 6°C w Zakopanem do 12°C w Sandomierzu.