Raport Amnesty International. Pandemia a prawa człowieka

- Pandemia rzuciła światło na niezdolność świata do skutecznej i sprawiedliwej współpracy - przekazała we wtorek Agnes Callamard, szefowa Amnesty International.

Treść raportu

- We wszystkich państwach Zatoki Perskiej: Bahrajnie, Kuwejcie, Omanie, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich władze wykorzystały pandemię COVID-19 jako pretekst do dalszego tłumienia prawa do wolności słowa, w tym poprzez ściganie osób, które publikowały komentarze w mediach społecznościowych dotyczące reakcji rządu na pandemię - czytamy w publikacji.