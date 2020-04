Koronawirus w Polsce. Amnesty International: epidemia to pretekst do łamania praw człowieka

Takie wnioski wynikają z zaprezentowanego w środę corocznego raportu Amnesty International dotyczącego przestrzegania praw człowieka w Europie i Azji Centralnej. Organizacja ta ostrzegła, że walka z epidemią koronawirusa służy w niektórych państwach do ograniczenia podstawowych praw człowieka. W tym kontekście wymieniono, oprócz Polski, także Turcję i Węgry.

Koronawirus w Polsce. Rząd polski pod pręgierzem

Jeśli chodzi o nasz kraj, to AI zarzuca rządowi wykorzystywanie epidemii koronawirusa w Polsce do własnych celów politycznych. Chodzi o reformę sądownictwa, która, według tej organizacji, prowadzi do ograniczanie niezawisłości sądów, a także wyciągania konsekwencji dyscyplinarnych wobec sędziów i prokuratorów. Podano też przykład debaty na temat zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych, która odbyła się w środę w Sejmie.