Ranking 500 najlepszych uczelni świata- polskie uniwersytety na szarym końcu

Academic Ranking of World Universities (ARWU) to coroczny ranking 500 najlepszych uczelni świata. W tym roku, po raz kolejny znalazł się w nim Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński. Miejsca na jakich uplasowały się polskie uczelnie pozostawiają jednak wiele do życzenia.

Uniwersytet Warszawski (East News)

ARWU nazywany również „Listą Szanghajską”, publikowany jest od 2003 r., a przygotowywany przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju. Po raz 16. za najlepszą uczelnię świata, uznano amerykański Harvard. Zmianom nie uległy dwie kolejne pozycję. Jak w latach poprzednich na drugim i trzecim miejscu uplasowały się kolejno Uniwersytet Stanforda oraz Uniwersytet w Cambridge.

Na Liście Szanghajskiej znalazły się dwie polskie uczelnie- Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Uplasowały się one w czwartej oraz piątej setce rankingu. Dokładne miejsca rankingu znane są jedynie w przypadku 100 najlepszych uczelni świata.