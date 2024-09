Rakiety z Iranu już w Rosji? To zdjęcie trafiło do mediów

USA: Iran dostarcza Rosji rakiety balistyczne

Ministerstwo finansów USA przekazało we wtorek, że rosyjski resort obrony "użył statku Port Olya 3 do transportu rakiet balistycznych z Iranu". Dzień wcześniej sekretarz stanu USA Anthony Blinken powiedział podczas swojej wizyty w Londynie, że USA sądzą, iż Rosja dostała partię rakiet balistycznych Fath-360 produkcji irańskiej, których w następnych tygodniach może użyć do ataków w Ukrainie.