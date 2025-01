Rakieta Muska rozpadła się w powietrzu. Nagranie robi wrażenie

Nieudany start rakiety firmy SpaceX od Elona Muska. Megarakieta Starship wzbiła się w niebo późnym wieczorem w czwartek polskiego czasu i nagle rozpadła się w powietrzu. Wcześniej straciła łączność z bazą 146 km nad Ziemią. To był siódmy lot próbny. Agencja AP udostępniła nagranie jednego ze świadków całego zdarzenia. Mężczyzna uwiecznił telefonem spektakularny przelot rozerwanej na kawałki rakiety Starship, co na pierwszy rzut oka przypominało deszcz meteorów. Było to widoczne w rejonie brytyjskiego terytorium zależnego Turks i Caicos na Oceanie Atlantyckim. SpaceX wytłumaczyło, że statek kosmiczny doświadczył "nieplanowanego szybkiego demontażu", co w branżowym żargonie oznacza destrukcję.