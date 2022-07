Rajd 76-latka w Świeciu. Jechał pod prąd S5, niemal staranował radiowóz

Pomylił kierunek na drodze ekspresowej S5 i pędził prosto na policyjny radiowóz. Niecodzienny widok napotkali funkcjonariusze świeckiej grupy SPEED. Na odcinku S5 w Świeciu, w województwie kujawsko-pomorskim, mundurowi zauważyli, że na ich pasie pod prąd zbliża się volkswagen. Mężczyzna długo nie reagował i nie zwalniał. Za kierownicą siedział 76-latek, który nie zdawał sobie z pracy z tego, co zrobił. Senior tłumaczył jedynie, że nie mógł skręcić w drogę, którą jeździł, dlatego zawrócił. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie mieszkańca powiatu świeckiego zakończyło się dla niego zatrzymaniem prawa jazdy. Policjanci skierowali wiosek do sądu o ukaranie. Za takie przewinienie na drodze grozi bardzo wysoka grzywna, do nawet 30 tys. zł. Do niebezpiecznego incydentu na drodze doszło 16 lipca. Mundurowi niedawno postanowili opublikować nagranie w sieci. Przypomnieli przy okazji, że w przypadku wjechania pod prąd na autostradę czy drogę ekspresową, należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu. Koniecznie trzeba włączyć światła awaryjne i powiadomić właściwe służby o potrzebie pomocy.