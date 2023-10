Raj dla kleszczy. Masz to w ogrodzie? Wyrzuć natychmiast

Warto pomyśleć o tym, by zadbać o ogród w taki sposób, by w późniejszym czasie nie był on rajem dla kleszczy. Na wstępie warto sobie uświadomić, że te pajęczaki żyją przede wszystkim w wilgotnych i zacienionych miejscach. Właśnie dlatego warto regularnie przycinać trawnik oraz krzewy. Istotne jest ponadto usuwanie liści czy też gałęzi, które mogą przyciągać kleszcze.