Rafalska: opozycja nam zdziczała. Wicerzecznik PiS broni europosłanki

PiS promuje w kraju "Polski Ład". Podczas lokalnego wiecu w Otyniu doszło jednak do emocjonalnej wymiany zdań między przedstawicielami partii rządzącej a grupą protestujących. Europosłanka PiS Elżbieta Rafalska rzuciła ze sceny, że "wie, iż w województwie lubuskim jest największa lesistość, ale opozycja nam zdziczała po prostu". - Mamy do czynienia z językiem wiecowym (…). To rodzaj puszczenia oka, sarkazmu (…). Natomiast ja bym tego nie powiedział - komentował w programie "Tłit" Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS radził widzom, aby przejrzeli stenogramy sejmowe i sprawdzili, jakiego języka używają posłowie opozycji na sali, a potem sami ocenili, czy "opozycja nie zdziczała". Fogiel ocenił także słowa marszałek Sejmu z tego samego wiecu, w którym Elżbieta Witek mówiła, że "tu jest Polska, a nie Unia". - Wiec wzbudza emocje, to są tylko preteksty. Gdyby pani marszałek wyrecytowała tabliczkę mnożenia, to ktoś miałby pretensje, że pomnożyła do 10 zamiast do 100 - dodał wicerzecznik PiS.