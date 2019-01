Rafał Trzaskowski zgłosi na policję wszystkie groźby. Wcześniej miał popełnić błąd

Prezydent Warszawy stwierdził, że niepotrzebnie informował organy ścigania jedynie o części pogróżek. - Byłem tak uodporniony, że przestałem czytać te komentarze - tłumaczy. Ostatnio groźby miały się jednak nasilić.

- To był błąd. Byłem już tak uodporniony, że przestałem czytać te komentarze. Natomiast w ostatnich dniach pojawiły się inne: "ty będziesz następny". Uważam, że musimy wyciągnąć wniosek - dodał. Jednocześnie polityk PO zadeklarował "zero tolerancji dla mowy nienawiści". - Musimy dać od wszystkich sygnał, że nie ma na to zgody i hejterzy zastanowią się zanim zgłoszą groźby - kontynuował.