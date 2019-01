Kukiz bije się w pierś po śmierci Adamowicza. "Przekroczyłem granicę"

Lider Kukiz'15 zrobił rachunek sumienia dotyczący swojej aktywności w mediach społecznościowych. Jak sam przyznaje niektóre z jego postów wpisują się w mowę nienawiści i chce to naprawić.

"Przeglądałem różne swoje wpisy. Niestety były i takie, w których przekroczyłem granicę. Nie będę ich kasował, bo byłoby to chowaniem głowy w piasek i tchórzostwem. Ale wiem jedno - jeśli chcemy chociaż trochę załagodzić wszechobecną nienawiść to musimy zacząć od siebie. Spróbuję zrobić wszystko, by więcej granic nie przekraczać, a jeśli mi się to zdarzy, proszę - upomnijcie mnie" - kontynuował.