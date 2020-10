Rafał Trzaskowski rezygnuje z "Nowej Solidarności"

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy, a zainteresowani przedstawiciele mediów będą mogli obserwować inaugurację w strefie medialnej, w Studiu Telewizyjnym ZPR - poinformował Wirtualną Polskę zespół ruchu. - Zgodnie z reżimem sanitarnym, do strefy medialnej będzie mogła wejść ograniczona liczba dziennikarzy - podkreślają współpracownicy Trzaskowskiego.

Założenia sprzed kilkunastu tygodni były oczywiście inne: wówczas szykowano się do organizacji dużego wiecu z udziałem setek zwolenników Rafała Trzaskowskiego z kampanii prezydenckiej.

Miało być wielkie wydarzenie na otwartej przestrzeni - zamiast tego ruch wystartuje w formule multimedialnej konferencji, którą będzie można śledzić przede wszystkim w mediach społecznościowych. Współpracownicy włodarza Warszawy liczą na duże zainteresowanie, nie tylko ze strony osób na co dzień śledzących wydarzenia polityczne.

Powodem takiej, a nie innej formuły wydarzenia są oczywiście wprowadzone obostrzenia w związku z pandemią COVID-19. Warszawa znajduje się w czerwonej strefie, większe zgromadzenia są w związku z tym zakazane. - Trzaskowski musiał dostosować się do tej sytuacji - podkreślają osoby zaangażowane w ruch.

Tydzień temu - jak informowaliśmy w WP jako pierwsi - ruszyły zapisy do newslettera ruchu Rafała Trzaskowskiego na stronie internetowej startujemyzruchem.pl.

W ciągu 6 dni zapisało się niespełna 10 tys. internautów. Niektórzy w PO twierdzą, że wobec wyniku wyborczego Rafała Trzaskowskiego - ponad 10 mln głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich - liczba ta nie jest do końca zadowalająca.

Liderzy PO dystansują się od inicjatywy prezydenta Warszawy. - Nie zajmuję się tym ruchem. To inicjatywa niepartyjna - powiedział kilka dni temu portalowi PolskieRadio24.pl przewodniczący Platformy Borys Budka.

Według zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego sprzed kilku tygodni, zadaniem jego ruchu nie jest budowanie alternatywy dla partii politycznych, tylko "zaplecza intelektualnego, sieci wolontariuszy, organizowanie zbiórek podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw, przygotowanie do wyborów, jeśli chodzi o możliwość dotarcia do ludzi, z którymi nie rozmawiała wcześniej PO z powodu słabszych struktur partyjnych".

"Nowa Solidarność". Szef klubu KO zdradza szczegóły ruchu Rafała Trzaskowskiego

Mimo to - jak relacjonował reporter WP Mariusz Gierszewski - do Biura Krajowego PO przy ulicy Wiejskiej w Warszawie "wydzwaniają szefowie regionów z pytaniami, jak ich ludzie mają się zachowywać wobec ruchu Rafała Trzaskowskiego".

Zapisywać się czy nie? Jasnej odpowiedzi nie ma - informował Gierszewski. - Na dole partii jest przeświadczenie, że wyborcy nie będą rozróżniać formy prawnej ruchu, przyjmą go jako nowy podmiot polityczny i przepłyną do niego - mówił nam były członek ścisłego kierownictwa partii.

W WP odnotowaliśmy, że w ostatni weekend, kiedy wystartowała strona nowego ruchu Trzaskowskiego, PO odpowiedziała w internecie akcją: "Dołącz do nas, złóż deklarację członkostwa, nie wychodząc z domu".

- Mam nadzieję, że nie jest to kurs kolizyjny. Pytań i obaw ze strony członków PO jest bardzo dużo. Działacze nie wiedzą, czy mają się angażować w inicjatywę Trzaskowskiego i do dziś nie ma jasnego przekazu ze strony partii, jak to wygląda - mówił reporterowi poseł PO Arkadiusz Myrcha.