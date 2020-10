Rafał Trzaskowski i Platforma Obywatelska. Kurs na kolizję?

Do biura krajowego PO na ulicy Wiejskiej wydzwaniają szefowie regionów z pytaniami, jak ich ludzie mają się zachowywać wobec ruchu Rafała Trzaskowskiego. Zapisywać się czy nie? Jasnej odpowiedzi nie ma. "Na dole partii jest przeświadczenie, że wyborcy nie będą rozróżniać formy prawnej ruchu, przyjmą go jako nowy podmiot polityczny i przepłyną do niego" – mówi były członek ścisłego kierownictwa partii. Tłumaczy, że powstanie struktura dublująca partię. Polityk przypomina, że w połowie września na Radzie Krajowej Rafał Trzaskowski ponad godzinę musiał odpowiadać na pytania, czy jego inicjatywa nie osłabi partii. Powołano też sekretariat samorządowy, który ma koordynować współpracę z samorządami. "Jaka teraz będzie jego rola, jeżeli Trzaskowski będzie przygarniał samorządowców ?" - pyta polityk PO.