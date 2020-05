Rafał Trzaskowski przemawiał w Poznaniu. Na placu wielki tłum, PiS i dziennikarze o złamaniu obostrzeń

Trzaskowski wspomniał o programie 500+. - To słuszne posunięcie i dobry ruch. Jednak nasza ojczyzna została przez to dramatycznie osłabiona. Państwo w czasie epidemii jest słabe. Niektórzy z nas uciekli w samorząd. To była decyzja, by być blisko ludzi. To jest nasza siła - wskazywał prezydent Warszawy. Mówił również o przeszkodach, z jakimi muszą się liczyć samorządowcy.