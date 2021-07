Radymno. Kierowca bmw próbował przejechać ludzi. Policja poszukuje pokrzywdzonych

- W związku z tym zdarzeniem obecnie mamy ustalone dwie osoby pokrzywdzone. Zostały one ustalone w toku intensywnych czynności, nie zgłosiły się same – zaznaczyła prokurator. Dodała też, by wszyscy świadkowie, którzy widzieli zajście lub osoby, które brały w nim udział, zgłosiły się na policję w Radymnie lub do prokuratury w Jarosławiu.