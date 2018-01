Radosław Sikorski ostro o zmianach PiS. "Żenująca szopka polityczna"

Według Radosława Sikorskiego rekonstrukcja rządu, może oznaczać przedterminowe wybory. - Sondaże mogą być zawyżane nawet o 15 proc. - mówił minister spraw zagranicznych w rządzie PO-PSL. Zgadza się również z decyzją o zdymisjonowaniu Antoniego Macierewicza. - Teraz niech udowodni zamach - stwierdził.

- Macierewicz powinien teraz udowodnić zamach smoleński. Jeżeli był wybuch, to dlaczego było słychać krzyki pilotów, a nie było słychać wybuchu? To wykorzystywanie tragedii narodowej dla polityki, a Macierewicz jest w tym papieżem - dodał.

Wojsko do poprawy

Opowiedział też o wyzwaniach przed którymi będzie musiał stanąć Mariusz Błaszczak. - Trzeba odbudować morale i etos wojska. Tam pomiata się generałami. To kolejna tragedia po katastrofie smoleńskiej. Mam nadzieję, że generałowie wrócą, bo strasznie trudno takich żołnierzy zastąpić. Oby nowy szef MON był w stanie to zrobić - stwierdził.

- Widzieliśmy co się działo z gen. Kraszewskim. Sam Macierewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych, bo zostały mu odebrane - powiedział. - Obyśmy skończyli tę żenującą szopkę polityczną. W wojsku niszczy się ludzi dla własnego widzimisię - kontynuował Sikorski.

Polska jest zależna od Węgier

Eks-marszałek sejmu mówił też o pozycji Polski na arenie międzynarodowej. - Dzisiaj jesteśmy protegowanym Węgier. Przegraliśmy głosowanie 1:27. To świadczy o sile polityki rządu PiS - stwierdził.

- Odnośnie art. 7. i ewentualnych sankcji, to trzeba przekonać Kaczyńskiego do zmian prawnych. Ewentualne rozmowy z Unią będą zależeć od niego. Nie chodzi tylko o politykę zewnętrzną, ale też wewnętrzną. To nie będzie łatwe zadanie, bo Kaczyński jest anachroniczny i nie zna świata - komentował.