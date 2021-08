Radosław Sikorski gościem programu "Tłit"

Nowela "Lex TVN" została przyjęta po głosowaniu o reasumpcję odroczenia posiedzenia Sejmu do 2 września. Wcześniej Sejm większością 229 do 227 głosów zdecydował o przesunięciu prac parlamentu. Sprawa zmieniła się w ciągu kilkudziesięciu minut, gdy marszałek Elżbieta Witek zarządziła głosowanie o reasumpcję. To zostało przyjęte, a następnie zagłosowano za odrzuceniem wniosku o odroczenie obrad. W przegłosowaniu politykom Zjednoczonej Prawicy pomogło trzech posłów z Kukiz'15.