Radosław Sikorski "dopełnia formalności". Jego majątek robi wrażenie

Jak wynika z oświadczenia majątkowego za 2022 rok, Sikorski jako europoseł zarabiał rocznie ok. 115 tysięcy euro. Po aktualnym kursie jest to ok. 500 tysięcy złotych. Dla porównania, jego poprzednik z PiS minister Zbigniew Rau zarobił w 2022 roku 243 tys. zł, co daje ok. 20 tys. zł miesięcznie. W Parlamencie Europejskim Sikorski otrzymywał ponad dwa razy tyle.