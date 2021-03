Radosław Fogiel reaguje na wywiad Zbigniewa Ziobry. "Jesteśmy w stanie odczytać jego działania"

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro udzielił wywiadu tygodnikowi "Sieci", w którym krytykuje premiera Mateusza Morawieckiego za uległość wobec UE. Publikację komentował w programie "Tłit" wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Kilka tez w tym wywiadzie było dość zaskakujących. Minister Ziobro doskonale wie, jakie są relacje, układ sił i kompetencje w Zjednoczonej Prawicy. Dla przedstawicieli PiS jest przejrzyste, kogo probuje krytykować pan minister Ziobro, krytykując na papierze premiera Morawieckiego. Zauważamy to - powiedział Fogiel. Dopytywany, czy Ziobro krytykuje Jarosława Kaczyńskiego, odparł: "Pan minister wie, co robi, dlaczego to robi. My jesteśmy w stanie odczytać jego działania". Pytany, czy w kolejnych wyborach PiS wystartuje wspólnie z Solidarną Polską, Fogiel odpowiedział: "Jaki będzie układ list przed wyborami, dowiemy się przed wyborami. Na pewno warto iść do wyborów ze wszystkimi, którzy chcą wspólnie pracować, realizować program. Program, który jest dla Polski dobry".

