Radosław Fogiel przeprasza Aleksandrę Dulkiewicz. "Niezręczność"

Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS stwierdził, że Aleksandra Dulkiewicz "wyrasta na nieślubne dziecko Petru i Komorowskiego". To komentarz do przemówienia prezydent Gdańska. Polityk zabrał głos ws. "niezręcznego" porównania.

80 . rocznica wybuchu II wojny światowej - to z tej okazji Aleksandra Dulkiewicz przemawiała w Europejskim Centrum Solidarności. Prezydent Gdańska nazwała "egzotycznymi gośćmi" m.in. ciemnoskórego burmistrza Londynu Sadika Khana.

Radosław Fogiel przeprasza Dulkiewicz. "Niezręczność"

"Takie metafory są nie do obrony" - napisał z kolei o słowach Fogla Piotr Semka. Prawicowy dziennikarz zwrócił uwagę, że można być krytycznym wobec wypowiedzi prezydent Gdańska, ale komentarz polityka PiS jest niedopuszczalny w obliczu jej sytuacji prywatnej (Dulkiewicz samotnie wychowuje córkę).

Fogiel odniósł się do tego zarzutu na Twitterze. "Moja wypowiedź jest od A do Z merytoryczna" - napisał. Wicerzecznik i kandydat PiS na wybory parlamentarne zapewnił, że nie pamiętał o sytuacji osobistej Dulkiewicz. "Za niezręczność oczywiście przepraszam" - dodał. W kolejnym wpisie Fogiel dodał, że nie uważa, by bycie samotną matką lub ojcem było w jakikolwiek sposób naganne czy godne potępienia.