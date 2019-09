Aleksandra Dulkiewicz zaliczyła wpadkę. Radosław Fogiel: wyrasta na nieślubne dziecko Petru i Komorowskiego

Nie milkną komentarze po niefortunnych słowach Aleksandry Dulkiewicz. Między innymi burmistrza Londynu, muzułmanina pochodzącego z Pakistanu, nazwała "egzotycznym". Dla wicerzecznika PiS Radosława Fogla ta wypowiedź była "bardzo niezręczna". Odważył się też użyć kontrowersyjnego porównania.

- Ta wczorajsza sytuacja, kiedy wystarczył widok osoby o nieco ciemniejszym kolorze skóry, żeby pani Aleksandra Dulkiewicz użyła słowa "egzotyczny", to ma być ta tolerancyjna, otwarta, światła, część opozycji? To było bardzo niezręczne - ocenił w Polsat News.

Na tym nie poprzestał. - Mówiąc pół żartem, pół serio, to jest nadzieja dla tych, którzy są zrozpaczeni zerwaniem z polityką Ryszarda Petru. Jeżeli to pójdzie w tym kierunku, to pani Dulkiewicz wyrasta na nieślubne dziecko Petru i Bronisława Komorowskiego - dodał Fogiel.