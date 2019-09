Wpadka Aleksandry Dulkiewicz. "Za przejęzyczenie osobiście przeprosiłam"

"Egzotyczni" - tak Aleksandra Dulkiewicz nazwała gości debaty "Solidarność i pokój. Miasto jako europejska wspólnota" w ECS. Wśród nich był burmistrz Londynu, muzułmanin pakistańskiego pochodzenia. Internauci nie kryli oburzenia. Prezydent Gdańska nie przeszła obok tego obojętnie.

- Dzięki zmianom, weszliśmy do Unii Europejskiej, wcześniej do NATO. Możemy dzisiaj tutaj swobodnie siedzieć i rozmawiać. Mieć gości takich egzotycznych jak wy - powiedziała Dulkiewicz. Po jej słowach nastąpiła chwila ciszy, a uczestnicy debaty spojrzeli na siebie. Skierowali głowy w stronę burmistrza Londynu Sadiq Khana, muzułmanina z Pakistanu.

On sam próbował wybrnąć z sytuacji. Udało się, publiczność zareagowała oklaskami. - Nazywano mnie różnie, ale nigdy jeszcze nie nazwano mnie "egzotycznym". Dziękuję Aleksandro - zaznaczył.

Chwila niezręczności to jednak niejedyna konsekwencja wpadki Dulkiewicz. Uaktywnili się też internauci.

"Pakistan to dawna kolonia brytyjska, a burmistrz Londynu pakistańskiego pochodzenia to dla pani Dulkiewicz egzotyczny gość. Co ona ma w głowie, można się było przekonać, słuchając jej przemówienia. Ciekawe, ile jeszcze Gdańsk wytrzyma" - napisała dziennikarka Dorota Kania.