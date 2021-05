Radosław Fogiel: Nie zwykłem rozmawiać o żonach partyjnych kolegów

Nie ustaje szum wokół zawrotnej kariery żony Krzysztofa Sobolewskiego, posła i przewodniczącego Komitetu Wykonawczego PiS. Przed wyborami była szeregową pracownicą inspekcji handlowej w Szczecinie, tuż po nich, jeszcze jako narzeczona Krzysztofa Sobolewskiego, otrzymała awans - została wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej. Po ślubie trafiła do kilku rad nadzorczych. W trzech nadal jest zatrudniona. W programie "Tłit WP" o komentarz został poproszony wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Nie zwykłem dyskutować o żonach moich partyjnych kolegów. Poseł Sobolewski wielokrotnie się już do tej sprawy odnosił - stwierdził polityk Zjednoczonej Prawicy. Radosław Fogiel podkreślił również, że "Sylwia Sobolewska już przed objęciem rządów przez PiS pracowała na stanowiskach, które wymagają kompetencji i doświadczenia". - Nie jest to nic nadzwyczajnego - dodał.

