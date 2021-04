Radom. Prokuratura odwołała się od wyroku ws. pobitego działacza KOD

"W dniu 1 kwietnia 2021 r. (prima aprilis) upolityczniona prokuratura wniosła apelację do sądu okręgowego w sprawie wyroku skazującego napastników, a mnie uniewinniającego. Czekam na więcej szczegółów i datę rozprawy" - napisała działacz KOD na Facebooku.

Wyrok za pobicie a nie udział w bójce

Oskarżeni Piotr D., Oskar G., Patryk P., Piotr S. i Karol O. usłyszeli wyrok nakładający na nich karę ograniczenia wolności w postaci prac społecznie użytecznych na okres od roku i dwóch miesięcy do półtora roku. Andrzej Majdan został natomiast uniewinniony od zarzutu udziału w bójce.

Do pobicia Majdana doszło w 2017 roku podczas obchodów rocznicy protestu robotniczego z czerwca 1976 roku. Moment pobicia został uwieczniony na zdjęciach i filmie. Na nagraniach widać jak mężczyźni gonią Majdana, kopiąc go i bijąc rękami. W pewnym momencie poszkodowany został przewrócony i nawet wtedy skazani nie przestali go bić.