Radny z Obornik zatrzymany na gorącym uczynku

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało radnego z Obornik, jak przyjmował łapówkę. Mężczyzna miał przyjąć 20 tys. zł za uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby. Jedną z nich jest radny z Obornik w woj. wielkopolskim. Druga osoba to pośrednik.

Do zatrzymania doszło we wtorek na gorącym uczynku. Jak informuje TVP Info, radny miał przyjąć 20 tys. zł. To była już kolejna transza. Wcześniej miał przyjąć już 10 tys. zł. W sumie chciał uzyskać 110 tys. zł - potwierdza naczelnik wydziału komunikacji społecznej Biura Temistokles Brodowski.